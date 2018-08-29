TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 92 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 92 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,45560, en düşük fiyat 6,43700, en yüksek fiyat 6,47500 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 6,45560 olarak gerçekleşti.