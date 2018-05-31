TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.



TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 161 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 161 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,51309, en düşük fiyat 4,50777, en yüksek fiyat 4,52580 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,51309 olarak gerçekleşti.