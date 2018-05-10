TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 456 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 250 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,25566, en düşük fiyat 4,25260, en yüksek fiyat 4,26300 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,24893 olarak gerçekleşti.