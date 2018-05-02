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TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.


TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 229 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,18138, en düşük fiyat 4,17460, en yüksek fiyat 4,18600 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,17766 olarak gerçekleşti.

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