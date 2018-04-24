TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.



TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 278 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,12690, en düşük fiyat 4,12460, en yüksek fiyat 4,13010 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,12158 olarak gerçekleşti.



TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 178 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,20627, en düşük fiyat 4,20470, en yüksek fiyat 4,20960 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,20002 olarak belirlendi.

TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 127 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,32267, en düşük fiyat 4,31300, en yüksek fiyat 4,32550 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,31731 olarak belirlendi.