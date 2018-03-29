TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalesi Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 241 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,99349, en düşük fiyat 3,99200, en yüksek fiyat 3,99550 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,99103 olarak gerçekleşti.