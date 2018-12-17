TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine Teklif Gelmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmedi.

TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine Teklif Gelmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmedi.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık 1 ay vadeli, 50 milyon dolarlık 3 ay vadeli ve 50 milyon dolarlık 6 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine teklif gelmediği için işlem gerçekleştirilmedi.

Kaynak: AA
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