TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhalelerine Teklif Gelmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine teklif gelmedi.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık 1 ay vadeli, 50 milyon dolarlık 3 ay vadeli ve 50 milyon dolarlık 6 ay vadeli TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerine teklif gelmediği için işlem gerçekleştirilmedi.

Kaynak: AA