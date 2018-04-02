TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 323 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,98958, en düşük fiyat 3,98875, en yüksek fiyat 3,99060 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,98467 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 210 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,06302, en düşük fiyat 4,06180, en yüksek fiyat 4,06480 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,05693 olarak belirlendi.