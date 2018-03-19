TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 316 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,97453, en düşük fiyat 3,97370, en yüksek fiyat 3,97550 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,97080 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 183 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,04704, en düşük fiyat 4,04600, en yüksek fiyat 4,04860 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,04316 olarak belirlendi.