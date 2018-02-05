TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri Sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 291 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,78610, en düşük fiyat 3,78503, en yüksek fiyat 3,78710 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,78162 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 177 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,85381, en düşük fiyat 3,85205, en yüksek fiyat 3,85510 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 3,84958 olarak belirlendi.