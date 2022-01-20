TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi açıkladı.

TCMB, 24 Ocak-4 Şubat döneminde gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.

Buna göre, ihale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle: