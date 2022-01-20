TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi açıkladı.
TCMB, 24 Ocak-4 Şubat döneminde gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.
Buna göre, ihale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:
|İhale tarihleri ve miktarları (milyon dolar)
|Tarih
|1 ay vadeli
|3 ay vadeli
|24 Ocak 2022 Pazartesi
|25 Ocak 2022 Salı
|100
|100
|26 Ocak 2022 Çarşamba
|27 Ocak 2022 Perşembe
|28 Ocak 2022 Cuma
|31 Ocak 2022 Pazartesi
|1 Şubat 2022 Salı
|100
|100
|2 Şubat 2022 Çarşamba
|3 Şubat 2022 Perşembe
|4 Şubat 2022 Cuma
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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