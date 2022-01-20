TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi açıkladı.

TCMB, 24 Ocak-4 Şubat döneminde gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.

Buna göre, ihale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:

İhale tarihleri ve miktarları (milyon dolar)

Tarih

1 ay vadeli

3 ay vadeli

24 Ocak 2022 Pazartesi

25 Ocak 2022 Salı100100
26 Ocak 2022 Çarşamba

27 Ocak 2022 Perşembe

28 Ocak 2022 Cuma

31 Ocak 2022 Pazartesi

1 Şubat 2022 Salı100100
2 Şubat 2022 Çarşamba

3 Şubat 2022 Perşembe

4 Şubat 2022 Cuma

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası, Döviz, Ocak, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title