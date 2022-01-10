TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimini açıkladı.
TCMB yaptığı açıklamada, bu ay gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.
İhale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:
|İHALE TARİHLERİ VE MİKTARLARI (MİLYON USD)
|Tarih
|1 Ay Vadeli
|3 Ay Vadeli
|10 Ocak 2022 Pazartesi
|11 Ocak 2022 Salı
|100
|100
|12 Ocak 2022 Çarşamba
|13 Ocak 2022 Perşembe
|14 Ocak 2022 Cuma
|17 Ocak 2022 Pazartesi
|18 Ocak 2022 Salı
|100
|100
|19 Ocak 2022 Çarşamba
|20 Ocak 2022 Perşembe
|21 Ocak 2022 Cuma
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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