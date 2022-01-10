TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı - Haberler Ekonomi
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TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimini açıkladı.

TCMB yaptığı açıklamada, bu ay gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.

İhale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:

İHALE TARİHLERİ VE MİKTARLARI (MİLYON USD)

Tarih

1 Ay Vadeli

3 Ay Vadeli

10 Ocak 2022 Pazartesi

11 Ocak 2022 Salı100100
12 Ocak 2022 Çarşamba

13 Ocak 2022 Perşembe

14 Ocak 2022 Cuma

17 Ocak 2022 Pazartesi

18 Ocak 2022 Salı100100
19 Ocak 2022 Çarşamba

20 Ocak 2022 Perşembe

21 Ocak 2022 Cuma

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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