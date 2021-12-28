TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı - Haberler Ekonomi
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TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimini açıkladı.

TCMB yaptığı açıklamada, bu ay ve gelecek ay gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.

İhale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:

Tarih

1 Ay Vadeli

3 Ay Vadeli

29 Aralık 2021 Çarşamba100100
30 Aralık 2021 Perşembe

31 Aralık 2021 Cuma

3 Ocak 2022 Pazartesi

4 Ocak 2022 Salı100100
5 Ocak 2022 Çarşamba

6 Ocak 2022 Perşembe

7 Ocak 2022 Cuma

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri

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