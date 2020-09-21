TL dolar ve euro karşısında eriyor
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TL dolar ve euro karşısında eriyor

Türkiye'de döviz, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesi yükselişte.

TL dolar ve euro karşısında eriyor
21.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 21.09.2020 19:32

Türkiye'de döviz, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesi yükselişte. Dolar/TL bugün 7.60'ın üzerini görürken Euro/TL de 9 seviyesinin üzerine çıktı.ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta Kongre komitesinde yapacağı konuşma öncesi, gelen ekonomik verilerin de etkisiyle Türkiye'de döviz kurları tarihi seviyeleri zorluyor. Powell'ın konuşması öncesi euro ve yen karşısında hafif gerileyen dolar, Türkiye'de ise yeniden yükselişe geçti. Haftanın ilk işlem gönünde dolar/TL 7.61 seviyesini görerek yeni bir kırdı. Euro/TL kuru da 9'un üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Küresel piyasaların bu hafta gündeminde, Powell'ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Lael Brainard, James Bullard, Charles Evans, Mary Daly, John Williams ve Raphael Bostic'in yapacakları konuşmalar var.

Analistler, küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra Türkiye'de piyasalardaki huzursuzluğun döviz rezevlerinin azalmasıyla ilgili endişeler, AB ile yaşanan Doğu Akdeniz anlaşmazlığı ve enflasyonun da dövizin yükselmesinde etkili olduğunu tahmin ediyor.

Daha fazlasını okuyun: Döviz kurları nereye koşuyor?

Alınacak yeni ekonomik tedbirlerle ilgili dikkatler ise Perşembe günü toplanacak olan TCMB'de. TCMB'nin Perşembe günkü toplantısında faiz politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor, ancak alınacak önlemlerin TL üzerindeki baskıyı hafifletebileceği kaydediliyor.

TCMB'nin yıl sonu yüzde 8,9 enflasyon tahminine göre şekillendirdiği para politikası kapsamında politika faizinin enflasyonun altında kalması, TL'nin reel getirisini negatife çekerken, lokallerin döviz ve altına yönelmesine neden oluyor.

DHA,Reures/HS,BÖ

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yorumları (1)
DEVE DİKENİ: AZ BİLE BU MİLLETE UMARIM 15 TL OLUR MÜSTEHAKTIR KOYUN OLUP ÇOBAN PEŞİNDE KOŞAN BEYİN FAKİRLERİNE
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