TL'de rekor değer kaybı: Euro 10 TL'ye yaklaştı
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TL'de rekor değer kaybı: Euro 10 TL'ye yaklaştı

03.11.2020 22:05 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:09
TL'de rekor değer kaybı: Euro 10 TL'ye yaklaştı

Türk lirasının euro ve dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor.

Türk lirasının euro ve dolar karşısındaki değer kaybı sürüyor. Euro kuru tarihi rekorla 10 TL'ye yaklaştı. Dolar kuru ise 8,5 TL seviyesine yükseldi.ABD seçimlerinin yapıldığı gün döviz kurlarında yükseliş sürüyor. Son olarak Euro/TL kuru 9,99 TL ile serbest piyasada 10 TL sınırına yaklaştı. Euro karşısında değer kaybeden dolar da TL karşısında rekor kırarak 8,53 TL'ye ulaştı. Sterlin/TL kuru da ilk kez 11 TL'yi aştı.

Türk lirasının bu sene dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 40'a ulaştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) TL'deki değer kaybını frenlemek için bugün FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranını yüzde 11,75'ten yüzde 13,25'e yükseltti.

Türkiye ekonomisi yüksek işsizlik ve enflasyon gibi makro ekonomik sorunların yanında, ülkenin en büyük gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörünün korona krizinden ağır darbe almasıyla zor bir dönemden geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik kurtuluş savaşı verdiğini söylemişti. Türkiye'nin yıllarca faiz, kur ve enflasyon üçgenine sıkıştırılmak istendiğini söyleyen Erdoğan, "Bunların bu oyunlarını birer birer bozuyoruz. Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz" demişti. Erdoğan, "Verdiğimiz savaş en az kapitülasyonların kaldırılması kadar öneme sahiptir. 2023 yılına kadar bu süreci tamamladığımızda, ekonomide bambaşka bir Türkiye'yi milletimize sunacağız. Bunun için milletimizden biraz daha sabır ve metanet bekliyorum" şeklinde konuşmuştu.

Daha fazlasını okumak için: Döviz kurları nereye koşuyor?

TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekimde yüzde 2,13 artarken, yıllık bazda yüzde 11,89 oldu. Merkez Bankası temmuz ayında açıklanan enflasyon raporunda 2020 için enflasyon tahminini yüzde 8,9 olarak açıklamıştı.

dpa,DW/BÖ,TY

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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