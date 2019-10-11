TL Cinsinden Varlıklar Değer Kaybetti…

11.10.2019 09:59

ABD senatosu üyeleri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine Türkiye'ye yönelik yaptırımların olduğu bir kanun tasarısı hazırladı. AB ve NATO üyesi ülkelerden harekata yönelik tepkiler gelirken, ABD ve Rusya'nın kınama kararını veto etmesi Türkiye açısından olumluydu. Trump Türkiye konusunda çelişkili açıklamalarını sürdürmeye devam ederken ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik belirsizlikler sürdü. ABD ile Çin arasında görüşmelerde ikinci günde ABD Başkanı Trump ile Çin Başbakan yardımcısı Liu He'nin görüşmesi bekleniyor. BIST100 endeksi yoğun haber akışının gölgesinde günü %0.87 değer kaybıyla 98,780 puandan tamamladı.

USDTRY… TL Dalgalı Bir Seyir İzledi… Trump Twitter üzerinden Türkiye'ye yönelik mesajlar vermeye ve çelişkili açıklamalarda bulunmaya devam etti. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen Dolar TL kuru bu haftaki kayıplarının bir kısmını geri aldı.

EURTRY… Kayıplarının Bir Kısmını Geri Aldı… Jeopolitik riskler ve haber akışının etkisinde dalgalı bir seyir izleyen Euro TL kuru, haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 6.42 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… Euro Dolar Karşısında Son 2 Haftanın En Yükseğinde… Dün yayınlanan ECB toplantı tutanaklarında bazı üyelerin tahvil alım programı konusunda çekincede kaldığı görüldü. FED üyesi Kaplan faiz indirimlerinin sınırlı olması gerektiği konusunda açıklama yaptı. ABD TÜFE rakamları beklentilerin altında kalması faiz indirimi beklentilerini canlandırdı. Brexit konusundaki iyimserlik ile Euro yükselirken, bugün gün içerisinde ticaret görüşmelerinden gelecek haber akışı piyasalarında takibinde olacak.

XAUUSD… Ticaret Görüşmeleri ile Aşağı Yönlü Baskı Altında… ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri Washington'da devam ediyor. Bugün ABD başkanı Trump ve Çin başbakan yardımcısı Liu He'nin yapacağı görüşme piyasaların takibinde olacak. Görüşmelere yönelik olumlu beklentilerle altın pozisyonlarının kapatılması, altının ons fiyatını 1500 $ seviyesinin altına düşürdü. Haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 1499 $ seviyelerinde işlem görüyor.

GLDGR… Dalgalı Seyir Sürdü… Ons altın ve TL'deki hareketlilik ile 281 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BRENT… İyimserlikle Birlikte Yükseldi… Brent petrol gelen haber akışının etkisinde dünkü kayıplarının bir kısmını geri aldı. ABD-Çin ticaret görüşmeleri küresel petrol talebi açısından oldukça büyük önem arz etmeye devam ediyor. Brent petrol haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 60$'ın üzerindeki hareketini sürdürdü.

S&P500… Görüşmelerdeki Belirsizliğe Karşın Yükseldi… ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerden gelen karışık sinyallerle günü kazançla kapattı. S&P500 endeksi %0.64 yükselişle 2,938 puana yükseldi.

Kaynak: Bültenler