Tkyd Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Feyyaz Ünal Seçildi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) IX. Olağan Genel Kurulu'nda, yeni Yönetim Kurulu seçildi.

Tkyd Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Feyyaz Ünal Seçildi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) IX. Olağan Genel Kurulu'nda, yeni Yönetim Kurulu seçildi. Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Yönetim Kurulu, TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Feyyaz Ünal'ı seçti.

Kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) IX. Olağan Genel Kurulu, Yapı Kredi Plaza'da gerçekleştirildi.

Ünal, yaptığı konuşmada, Türkiye'de, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla faaliyet gösteren TKYD'nin başkanlığına getirilmekten dolayı gurur duyduğunu söyledi ve ekledi:

"İnsan en iyi yaparak öğreniyor. Yapabilmek için de hakkında fikir sahibi olmak lazım ki bunu ancak doğru insanlarla doğru ortamlarda bir arada olarak gerçekleştirebiliriz. TKYD'nin en büyük faydası bence budur; kurumsal yönetimi özümsemiş kişilerle birlikte vakit geçirme imkanı. Yönetim kurulu olarak başarılı bir dernek devralıyoruz. Sayın Ali Pandır'a ve geçmiş dönem yönetim kuruluna bu imkanı yarattıkları için teşekkür ederiz. TKYD olarak bundan önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemizde kurumsal yönetimde iyi uygulamaların artırılması için çalışmayı sürdürecek, kurumlara bu yolda rehberlik etmeye devam edeceğiz."

TKYD Genel Kurulu'nda belirlenen IX. Dönem Yönetim Kurulu :

• Feyyaz Ünal                Yönetim Kurulu Başkanı

• Tamer Saka                Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

• Onur Çevikel               Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

• Duygu Yılmaz             Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

• Kayra Üçer                  Yönetim Kurulu Üyesi/ Sekreter

• Ümit İhsan Yayla         Yönetim Kurulu Üyesi/ Sayman

• Nursel İlgen                 Yönetim Kurulu Üyesi

• Cüneyt Sezgin             Yönetim Kurulu Üyesi

• Ece Börü                      Yönetim Kurulu Üyesi

• Selim Oktar                  Yönetim Kurulu Üyesi

• Dorukhan Acar             Yönetim Kurulu Üyesi

• Güray Karacar             Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

• Nihal Mashaki              Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

• Ali Kamil Uzun             Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

• Burak Koçer                Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

• Ozan Altan                  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

• Tanyer Sönmezer       Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

• Eray Akdağ                 Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

• Adnan Akan                Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

• Erkin Erimez               Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 

(Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA
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