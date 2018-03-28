Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı'na (International Corporate Governance Network-ICGN) dahil oldu.

TKYD'den yapılan açıklamaya göre, faaliyetlerini, kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve bu alandaki iyi uygulamaların artırılması misyonuyla sürdüren TKYD, Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı'na katıldı.

Dünyada kurumsal yönetim standartlarının yaygınlaştırılması ve yatırımcıların rehberliğinde etkin pazarlar ve küresel olarak sürdürülebilir ekonomiler seviyesine ulaşabilmek misyonuyla faaliyet gösteren ICGN, 1995 yılında kuruldu. Bu misyonunu gerçekleştirirken, yatırımcılar ve şirketler nezdinde, kurumsal yönetim hakkında güvenli bir bilgi kaynağı olarak politikaları etkilemeyi amaçlayan ICGN, küresel etkinliklerle konunun taraflarını bir araya getirerek şirketler ve yatırımcılar arasında uzun vadeli iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKYD Başkanı Ali Pandır, kurumsal yönetim kavramının, Türkiye'de hala çok genç bir kavram olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TKYD olarak, Türkiye'nin geleceği için bir yandan kurumsal yönetimin önemini ülke içinde anlatmaya devam edeceğiz, bir yandan da uluslararası arenada iş birlikleri geliştirmeyi sürdürecek ve şirketlerimizi global iyi uygulamalara yakınlaştırmaya aracı olacağız. ICGN'e katılımımız da bu amaç doğrultusunda attığımız önemli bir adım. ICGN, TKYD için kurumsal yönetim ile ilgili global bir bilgi diyaloğu oluşturabilmek açısından da önemli."