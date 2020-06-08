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TKYD Kurumsal Yönetim Ödülleri'nden TAV'a ödül

TAV Havalimanları, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde yönetim notu en yüksek 3'üncü şirket olarak ödüllendirildi.

TKYD Kurumsal Yönetim Ödülleri'nden TAV'a ödül
08.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:25

TAV Havalimanları, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde yönetim notu en yüksek 3'üncü şirket olarak ödüllendirildi.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, kurumsal yönetim notu en yüksek 3'üncü şirket oldu.

Şirket, 2010'dan bu yana düzenlenen ödüllerde her yıl ilk 3'te yer almayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Finans Grup Başkanı ve CFO'su Burcu Geriş, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde son 10 yıldır ilk 3 sırada yer aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Başarılarımızın TKYD tarafından verilen bu ödüllerle tescil edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabalarının bir sonucu olarak 2010'da 90,4 olan notumuz, yıllar içerisinde gelişim göstererek 96,67 seviyesine yükseldi.

Kurumsal yönetim ilkeleri tüm paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratmamıza, risklere karşı hazırlıklı olmamıza ve fırsatları değerlendirebilmemize önemli bir katkı sağlıyor. Bugüne kadar olduğu gibi adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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