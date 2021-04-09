TKYD, ikinci çeyrek çevrim içi eğitim takvimini açıkladı
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TKYD, ikinci çeyrek çevrim içi eğitim takvimini açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TKYD, ikinci çeyrek çevrim içi eğitim takvimini açıkladı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetimin benimsenmesi ve geniş kitlelere ulaşması amacıyla düzenlediği çevrim içi eğitimlerinin ikinci çeyrek takvimini açıkladı.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetimin benimsenmesi ve geniş kitlelere ulaşması amacıyla düzenlediği çevrim içi eğitimlerinin ikinci çeyrek takvimini açıkladı.

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), salgın sürecinde çevrim içi olarak sürdüğü eğitimlerine devam ediyor. 2021 yılı ikinci çeyrek takvimini açıklayan TKYD, bu eğitimler aracılığıyla mevcut ve gelecek nesil liderlerin kurumsal yönetimde yetkinleşmesine de katkı bulunuyor.

TKYD'nin ikinci çeyrek eğitimlerinde, nesiller arası geçişten halka açık olmayan şirketlerdeki kurumsal yönetim uygulamalarına uzanan kapsamlı içerikler sunulacak. Bu eğitimlerin bir kısmı TKYD tarafından hazırlanırken bir kısmı ise TKYD'nin iş birliği içinde olduğu çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte düzenlenecek.

Şirketlerin ihtiyacına yönelik eğitimler de sürüyor

TKYD ayrıca, kurumların ihtiyacına yönelik hazırladığı şirket eğitimlerine de devam ediyor. Yönetim kurulu üyeliğine yönelik eğitimlerden kurumsal yönetim mevzuatlarına, genel kurul süreçlerinden raporlamaya uzanan içerikler, şirketlerin kurumsal yönetim süreçlerine geçişini hızlandırıyor. Bu kapsamda aile anayasası, veraset yönetimi, yönetim kadrolarının yapılandırılması gibi konuları içeren özel eğitimler de yapılıyor.

TKYD 2021 Yılı İkinci Çeyrek Çevrim İçi Eğitim Takvimi

Nisan ayında Kurumsal Yönetim Bakış Açısıyla Uyum Programı (TEİD iş birliğinde) (Yarım gün), Nesiller Arası Geçişte Yönetim Kurulunun Rolü (TAİDER iş birliğinde) (Yarım gün), Mayıs ayında Kurumsal Yönetim ve İç Mevzuat Oluşturma (Yarım gün), Yönetim Kurullarının Etkin Çalışmasında Komitelerin Önemi (Yarım gün), Haziran ayında ise Sürdürülebilirlik İçin Kurumsal Yönetim (IFC iş birliğinde) (Yarım gün) Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kurumsal Yönetim Uygulamaları (İki yarım gün) eğitimleri verilecek.

Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen eğitimlere katılım ve başvuru için egitim@tkyd.org adresinden bilgi alınabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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