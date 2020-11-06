TKYB yönetim kurulu başkanlığına Raci Kara getirildi
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TKYB yönetim kurulu başkanlığına Raci Kara getirildi

06.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:47
TKYB yönetim kurulu başkanlığına Raci Kara getirildi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), bankanın boş bulunan yönetim kurulu üyeliğine ve yönetim kurulu başkanlığına Raci Kara'nın seçildiğini duyurdu.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), bankanın boş bulunan yönetim kurulu üyeliğine ve yönetim kurulu başkanlığına Raci Kara'nın seçildiğini duyurdu.

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamada, "TKYB bankamız Yönetim Kurulu'nun 6 Kasım 2020 tarihli kararı ile bankamızın boş bulunan yönetim kurulu üyeliğine ve başkanlığına Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi kapsamında Raci Kara seçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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