TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Dönemi Devam Ediyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın (TKYB) Dünya Bankası ile yürütmekte olduğu ve AB'nin Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklara Desteği (FRIT II) kapsamında AB hibesi ile fonlanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı 17 Aralık 2021 tarihinde Projenin web sayfası olan https://kayist.org/ aracılığıyla ilan edildi.

Söz konusu Hibe Programı ile TKYB, toplam 70 milyon Euro tutarındaki hibe desteğini firmaların uzun süreli istihdam oluşturmalarını teşvik etmek ve bu amaçla yapacakları ilave yatırımları fonlamak için kullandıracak. Hibe başvurularının sunulması için kapanış tarihi 28 Şubat 2022 saat 17.00 olarak belirtildi. Hibe ile ilgili Başvuru Rehberi ve diğer bilgilendirici dokümanlara https://kayist.org/teklif-cagrisi-dokumanlari/basvuru-rehberi-ve-basvuru-dokumanlari bağlantısı üzerinden ve potansiyel başvuru sahiplerinden gelen sorular ve cevaplarına https://www.kayist.org/sikca- sorulan-sorular bağlantısı üzerinden erişilebileceği kaydedildi.

Hibe Programı'na başvuracaklar için bir seri bilgilendirme toplantısı planlandı. Bu doğrultuda, 17 Şubat 2022 saat 14: 00'da Kayseri ilindeki KOBİ'lere yönelik düzenlenecek çevrimiçi bilgilendirme toplantısına katılım sağlamak isteyen potansiyel başvuru sahiplerinin https://flaptour.com/a/tkyb/ bağlantısı üzerinden toplantı katılımı için kayıt olma talebinde bulunabileceği bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi