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TKYB'den TCMB kaynaklı 10 yıl vadeli "yatırıma destek" kredisi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı 18 milyar liralık 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını bugün itibariyle yüzde 7.75 sabit faizli "Yatırıma Destek" TL kredisini kullanıma sundu.

TKYB'den TCMB kaynaklı 10 yıl vadeli
08.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:45

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı 18 milyar liralık 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını bugün itibariyle yüzde 7.75 sabit faizli "Yatırıma Destek" TL kredisini kullanıma sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yatırım taahhütlü avans kredisi imkanı çerçevesinde 10 yıla kadar vadeli "yatırıma destek" TL kredisini Merkez Bankası'nın belirlediği güncel politika faiz oranına endeksli bugün itibariyle yüzde 7.75 faiz oranıyla yatırımcılara sundu. 

İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon Türk lirası ile sınırlanan krediden böylece olabildiğince çok firmanın yararlanması hedefleniyor.Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Merkez Bankası ile işbirliği içinde 10 yıla kadar vadeli "yatırıma destek" TL kredisi ile Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları destekleyecek.Açıklamada, "Yatırım teşvik belgesine sahip, kredinin amacına uygun ve öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olan kredi, döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı yatırımcıyı 10 yıla kadar vade ile TL güvencesinde ve sabit faizle koruyor" denildi.Dünyanın ve Türkiye'nin salgın sürecinden geçtiğini belirten ve bu tür olağanüstü durumlarda kalkınma bankacılığının önemini bir kez daha hatırlatan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, ekonomiyi güçlendirmek üzere stratejileri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini söyledi ve ekledi: "Yeniden yapılandığımız 2019 yılında ekonomiye yeni kaynaklar kazandırdık. Sürdürülebilirliği doğa, ekonomi ve toplumlar için vazgeçilmez bir değer olarak ele aldık bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına bağlılığımızı koruduk. "Yatırım bankacılığında yeni ürünlerimiz ve Türkiye Kalkınma Fonu ile reel sektörü daha güçlü destekleyeceğimiz finansal araçlar oluşturduk. 2020'ye istihdam, ithal ikamesi ve yerlileştirme yatırımları için sağladığımız kaynakları, tüm süreçlerini ve sonuçlarını bizzat takip edeceğimiz nitelikli yatırımlara yöneltmek üzere güçlü bir motivasyonla adım attık. "Sağlam ve öngörülmeyen risklere dayanıklı ülke ekonomilerinin oluşumuna katkıda bulunan kalkınma bankacılığının değeri, içinde bulunduğumuz şu zor günlerde daha da belirgin hale geliyor. "Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak misyonumuzu, hepimizi derinden etkileyen bu süreçten toplumumuzun en az hasarla çıkması için sürdürülen topyekün mücadeleye de katkımızı Merkez Bankası'nın yeni kredi türünde işbirliği yaparak devam ettiriyoruz. 

"10 yıla kadar vadeli 'yatırıma destek' TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına da katkıda bulunacağız."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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