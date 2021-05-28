TKV yeni sezon için çalışmalara başladı
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TKV yeni sezon için çalışmalara başladı

TKV yeni sezon için çalışmalara başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk Kayak Vakfı (TKV) yönetimi Vali Okay Memiş'i ziyaret ederek, yeni sezonda gerçekleştireceği proje ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Türk Kayak Vakfı (TKV) yönetimi Vali Okay Memiş'i ziyaret ederek, yeni sezonda gerçekleştireceği proje ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Türk kayağının gelişmesinde önemli bir rolü olan ve geçen yıl yönetim kadrosu değişen Türk Kayak Vakfı, yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. 2020-2021 sezonunda bir dizi etkinliğe imza atan TKV, bu sezon ülkedeki tüm merkezleri kucaklayan anlayışıyla kayağın gelişmesi ve yaygınlaşması için farkındalık projelerine imza atmayı planlıyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde de hayata geçirilecek projeler hakkında Erzurum Valisi Okay Memiş'e bilgilendirme yapıldı. Vali Memiş'i ziyaret eden TKV Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Alaftargil, Başkanvekili Emre Çarıkçıoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Onur Sağsöz yeni sezon hazırlıklarını anlattı.

Kayak sporunun ve turizminin önemine değinen Vali Okay Memiş, "Ben de kayak öğrendim ve yapmaktan çok keyif alıyorum. Eşsiz bir doğal güzelliği olan Palandöken'in bu anlamda büyük bir potansiyeli var. Burada yaptığımız yatırımlar ve ince dokunuşlarla kayak sporuna ve turizmine önemli katkılar sağladık. Bu noktada Türk Kayak Vakfı'nı da yanımızda görmek beni mutlu etti. Sizler gibi kayağa gönül vermiş isimlerin, Türkiye'de bu sporun gelişmesine katkı vereceğine canı gönülden inanıyorum" dedi.

TKV Başkanı Atakan Alaftargil, ziyaret anısına Vali Okay Memiş'e üzerinde TKV'nin yeni logosunun yer aldığı hatıra tabak hediye etti. - ERZURUM

TKV yeni sezon için çalışmalara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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