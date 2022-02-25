TKV'den anlamlı kampanya

Türk Kayak Vakfı, başlattığı 'Kar Taneleri' projesi kapsamında kütüphane kurmak için kolları sıvadı. Kitap toplama kampanyasıyla ilk adımı atan vakıf yönetimi, sosyal medyada çağrıya çıktı.

Türk Kayak Vakfı (TKV) Başkanı Atakan Alaftargil, yaşamlarını yitiren kayakçıları anmak ve hatıralarını diri tutmak adına 'Kar Taneleri' projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Proje kapsamında kurulacak kütüphane için kitap toplama kampanyası başlattıklarını belirten Başkan Alaftargil, "7'den 70'e herkesin desteğiyle projemizi yürütmek istiyoruz. İsteyen herkes kitap bağışında bulunabilir ya da sosyal medya hesaplarımızı paylaşarak sesimiz olabilirler. Şehir dışından kitap göndermek isteyenler, ücretsiz olarak anlaşmalı olduğumuz MNG ve ARAS Kargo noktalarını kullanabilir" dedi.

Öte yandan Başkan Yardımcısı Emre Çarıkçıoğlu ise bağış yapmak isteyenlerin 0533 481 59 00 ve 0546 244 74 29 Türk kayak Vakfi sekreteri Muhammed Akar 'a numaralı hatlar üzerinden vakfa ulaşabileceklerini bildirdi. Çarıkçıoğlu, "Bu anlamlı kampanyada bizlere destek olacak herkese şimdiden teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel