TKP/ML operasyonunda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi

İstanbul'da TKP/ML örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen silahlar emniyet müdürlüğünde basına gösterildi.

İstanbul 'da TKP/ML örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen silahlar emniyet müdürlüğünde basına gösterildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML örgütüne yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheliden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 7 kalaşnikof, bir Belçika yapımı keskin nişancı tüfeği, 18 AK 47 şarjörü, nişancı kamuflajı ve el telsizi emniyette sergilendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı