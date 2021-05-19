TKP/ML operasyonunda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi
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TKP/ML operasyonunda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi

TKP/ML operasyonunda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da TKP/ML örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen silahlar emniyet müdürlüğünde basına gösterildi.

İstanbul'da TKP/ML örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen silahlar emniyet müdürlüğünde basına gösterildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML örgütüne yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheliden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 7 kalaşnikof, bir Belçika yapımı keskin nişancı tüfeği, 18 AK 47 şarjörü, nişancı kamuflajı ve el telsizi emniyette sergilendi. 

 


- İstanbul
TKP/ML operasyonunda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi
TKP/ML operasyonunda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi
TKP/ML operasyonunda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi
TKP/ML operasyonunda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi
TKP/ML operasyonunda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi
TKP/ML operasyonunda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi
TKP/ML operasyonunda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
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