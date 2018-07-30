Tkp/ml'li Terörist Otogarda Yakalandı

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML mensubu bir terörist, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalandı. Yakalanan örgüt üyesi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, terör örgütü TKP/ML'ye yönelik çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Gürsel S. adlı bir örgüt üyesinin otogardan kırsala kaçacağı bilgisi üzerine hücre üyesini takibe aldı. 25 Temmuz'da şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştiren emniyet güçleri, Gürsel S.'yi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalayarak gözaltına aldı. Terör amaçlı örgüte üye olmak ve terör amaçlı propaganda yapmak suçundan kaydının olduğu öğrenilen Gürsel S.'nin gizlendiği adreste yapılan aramalarda örgüt üyelerine gönderildiği sanılan eylem talimatı içeren mektuplarla teröristlerin kıyafetleri için tasarlanan kumaş topları da ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından 28 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Gürsel S., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)