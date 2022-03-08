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TKKD kadınları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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TKKD kadınları unutmadı

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, çalışan kadınlarla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

ELAZIĞ (İHA) - Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, çalışan kadınlarla bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Prof. Dr. Sema Temizer Ozan üyeleri ile bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ozan, Şehit Nadir İpek Ortaokulu, Fırat Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Şasuvar İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Burada kadın öğretmen ve çalışanların gününü kutlayan TKKD ekibi, daha sonra ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim ve kitap yardımında bulundu.

Prof. Dr. Sema Temizer Ozan ve beraberindekiler daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş'i ziyaret ederek ihtiyaç sahibi hastalar için yardımlar da bulunup buradaki kadın çalışanların da günlerini kutladı.

Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, "Bugünün simgesi olan dayanışma, özgürlük, hassasiyet, coşku ve umut taşıyan Mimoza çiçeği kokulu kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, kadına yönelik şiddetin sona erdiği nice 8 Martlar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

TKKD kadınları unutmadı

TKKD kadınları unutmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Elazığ, Türk, Mart, Yerel, Haberler

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