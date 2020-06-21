TKİP operasyonunda 2 kişi tutuklandı KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Türkiye Komünist İşçi Partisi'ne (TKİP) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Türkiye Komünist İşçi Partisi'ne (TKİP) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, TKİP'e yönelik Gebze'de operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmanın ardından şüpheliler E.A., Ö.T.Ö., V.U., Z.K. ve S.Y.'yi evlerihne yaptığı baskınla yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklanmış yayın ve dijital materyale el konuldu. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.U. ve E.A. tutuklanırken, S.Y., Z.K. ve Ö.T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA