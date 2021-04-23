TKİ'nin ilk güneş enerjisi santrali kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TKİ'nin ilk güneş enerjisi santrali kuruldu

TKİ'nin ilk güneş enerjisi santrali kuruldu
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde güneş enerjisi santrali (GES) kuruldu.

Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde güneş enerjisi santrali (GES) kuruldu.

TKİ'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu GES'in kurumun ilk santrali olduğu belirtildi.

TKİ Genel Müdürlüğü ve I.P.C Mühendislik Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan sözleşmeye istinaden Manisa'nın Soma ilçesinde kurulan santral bir megavat kurulu güce sahip.

Santral ilk kez bugün 10.00 ile 13.00 arasında 3 saat süreyle test amaçlı enerji aktarımı yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Nikos Dendias Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TKİ'nin ilk güneş enerjisi santrali kuruldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:16:45. #1.14#

title