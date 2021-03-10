TKİ'den kömür rezervinin işlettirilmesi ihalesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TKİ'den kömür rezervinin işlettirilmesi ihalesi

10.03.2021 09:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:26
TKİ'den kömür rezervinin işlettirilmesi ihalesi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan maden ruhsat alanlarındaki kömür rezervi, "ruhsatın rödovans yöntemiyle işlettirilmesi" usulüyle ihale edilecek.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan maden ruhsat alanlarındaki kömür rezervi, "ruhsatın rödovans yöntemiyle işlettirilmesi" usulüyle ihale edilecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun (TKİ) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan ve 36111 sicil numaralı maden ruhsatının Ömerler C, İğdekuzu, 42 Pano ve Büyükdüz sahalarının koordinatlarla belirlenen alanlarındaki kömür rezervi, "ruhsatın rödovans yöntemiyle işlettirilmesi" usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Geçici teminat bedeli 3 milyon lira olarak belirlenen ihale, 31 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak. İsteklilerin tekliflerini, gerekli belgelerle birlikte ihale gün ve saatine kadar TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekecek.

Öte yandan, Denizli'deki Çal Hidroelektrik Santrali, Erzincan'daki Girlevik 2 ve Mercan hidroelektrik santralleri, Sivas'taki Koyulhisar Hidroelektrik Santrali, Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, belirtilen hidroelektrik santrallerinin "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi, bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların "işletme hakkının verilmesi" veya "kullanım izni devri" yöntemiyle özelleştirilmesi ve özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Birol Güven Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TKİ'den kömür rezervinin işlettirilmesi ihalesi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 09:40:42. #1.14#
title