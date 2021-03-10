TKİ'den kömür rezervinin işlettirilmesi ihalesi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan maden ruhsat alanlarındaki kömür rezervi, "ruhsatın rödovans yöntemiyle işlettirilmesi" usulüyle ihale edilecek.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun (TKİ) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan ve 36111 sicil numaralı maden ruhsatının Ömerler C, İğdekuzu, 42 Pano ve Büyükdüz sahalarının koordinatlarla belirlenen alanlarındaki kömür rezervi, "ruhsatın rödovans yöntemiyle işlettirilmesi" usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Geçici teminat bedeli 3 milyon lira olarak belirlenen ihale, 31 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak. İsteklilerin tekliflerini, gerekli belgelerle birlikte ihale gün ve saatine kadar TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekecek.

Öte yandan, Denizli'deki Çal Hidroelektrik Santrali, Erzincan'daki Girlevik 2 ve Mercan hidroelektrik santralleri, Sivas'taki Koyulhisar Hidroelektrik Santrali, Kars'taki Dereiçi Hidroelektrik Santrali ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, belirtilen hidroelektrik santrallerinin "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi, bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların "işletme hakkının verilmesi" veya "kullanım izni devri" yöntemiyle özelleştirilmesi ve özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu