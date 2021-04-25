TKDK yılın ilk çeyreğinde 949 projeye 369,5 milyon lira hibe desteği verdi
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TKDK yılın ilk çeyreğinde 949 projeye 369,5 milyon lira hibe desteği verdi

TKDK yılın ilk çeyreğinde 949 projeye 369,5 milyon lira hibe desteği verdi
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), bu yılın ilk çeyreğinde 949 proje için 369,5 milyon lira hibe desteği sağladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), bu yılın ilk çeyreğinde 949 proje için 369,5 milyon lira hibe desteği sağladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu hibelerle kırsal alanlarda 551,6 milyon liralık yatırım hayata geçirildi.

İlk çeyrekte en çok hibe ödemesi 79,7 milyon lirayla 108 kırsal turizm ve rekreasyon projesine yapıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı'nı uygulayan TKDK, Türkiye'ye ayrılan fonları hayvancılık (büyükbaş, küçükbaş, kümes), tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, geleneksel ve çağdaş el sanatları, katma değerli ürünlerin imalatı, arıcılık, kırsal turizm, yenilenebilir enerji, makine ekipman alımı, su ürünleri yetiştiriciliği gibi pek çok sektörde proje başvurusu yapan girişimcilere hibe olarak kullandırıyor.

Hibe oranları projenin niteliğine göre yüzde 40 ile yüzde 70 arasında değişiyor.

Özellikle çalışma çağında bulunan 18-40 yaşındaki genç nüfusun kırsal bölgelerden göçünü engellemek için proje seçiminde ek puan verilerek sıralama listesinde öne çıkması sağlanıyor ve ilave hibe veriliyor.

Kadın girişimcilere de pozitif ayrımcılık yapılıyor. IPARD Programı ile kırsalda AB standartlarında modern ve hijyenik tesislerin kurulumu, sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesi, kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek istihdamın artırılması amaçlanıyor.

TKDK hibelerinden faydalanmak isteyen girişimciler, "444 85 35 TKDK Yardım Masası" hattını arayarak veya "www.tkdk.gov.tr" internet adresinden bilgi edinebiliyorlar.

IPARD Programı kapsamında desteklenen iller ise şöyle:

"Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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