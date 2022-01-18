TKDK, ülke genelinde 7 sektörde 40 milyon avro hibe dağıtacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD II 11. çağrı kapsamında ülke genelinde 40 milyon avro hibe dağıtacak.

TRABZON (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) IPARD II 11. çağrı kapsamında ülke genelinde 40 milyon avro hibe dağıtacak.

Tkdk Trabzon Koordinatörü Şansal Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun, 14 Ocak 2022'de 11. başvuru çağrı ilanına çıktığını belirtti.

"Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)" başlığı altında çağrıya çıkıldığını vurgulayan Aydoğdu, bu kapsamda "süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan, çiçek soğanı", "arıcılık ve arı ürünleri", "zanaatkarlık ve katma değerli ürünler", "kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, "su ürünleri yetiştiriciliği", "makine parkları", "yenilenebilir enerji tesisleri" sektörlerinin destekleneceğini aktardı.

Aydoğdu, bu sektörlerde yapılacak yatırımların, "inşaat harcamaları, makine-ekipman alımları, proje hazırlama, görünürlük ve danışmanlık ücretleri" destek kapsamında olduğuna dikkati çekti.

Bu başlıklar altında 5 bin avrodan 500 bin avroya kadar olan yatırımlara yüzde 55 ile yüzde 65 arasında değişen oranlarda hibe desteği verileceğinin altını çizen Aydoğdu, aynı zamanda yatırımcıların proje kapsamında yapacakları uygun harcamalarda yüzde 18 oranında KDV muafiyetlerinin olacağını belirtti.

Aydoğdu, Trabzon'un kalkınması adına büyük bir fırsat olan TKDK 11. Başvuru Çağrı ilanının, yapım işi içermeyen başvurular için 19 Ocak-9 Şubat'A, yapım işi içeren başvurular için ise 14 Şubat-9 Mart 2022 tarihine kadar devam edeceğini vurguladı.

Çağrı kapsamında Türkiye genelinde 40 milyon avro hibe dağıtılacağını, Trabzon'un da bu desteklerden maksimum düzeyde faydalanmasını istediklerine işaret eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bu sebeple yatırım yapmak isteyenleri vakit kaybetmeden bilgi almaya davet ediyorum. Gelin ilimizi beraber kalkındıralım. Proje başvuru çağrı ilanının başta Trabzon yatırımcıları olmak üzere tüm yatırımcılarımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Haydi Trabzon, şimdi proje zamanı."