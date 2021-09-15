TKDK - TÜHİS - TARIM-İŞ SENDİKASI 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI - Haberler
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TKDK - TÜHİS - TARIM-İŞ SENDİKASI 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

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TKDK - TÜHİS - TARIM-İŞ SENDİKASI 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

TÜHİS - TARIM-İŞ SENDİKASI 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDITarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), Türkiye Orman Topraksu Tarım ve Orman Sanayii İşçileri (Tarım-İş) Sendikası arasında 2021-2022...

TKDK - Tühis - TARIM-İŞ SENDİKASI 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), Türkiye Orman Topraksu Tarım ve Orman Sanayii İşçileri (Tarım-İş) Sendikası arasında 2021-2022 dönemini kapsayan 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. TKDK Başkanı Dr. Muhammed Adak, TÜHİS Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, sözleşmenin TKDK'nın merkez ve il koordinatörlüklerinde işçi statüsünde çalışan personele ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, süreçte emeği geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı Şerefettin Güler ise uzun bir sürecin ardından uzlaşmaya varılarak sürecin tamamlandığını dile getirdi. Güler, sözleşmenin TKDK personeline hayırlı olması temennisinde bulundu. Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı Genel Başkan İlhami Polat da mutlu sona ulaşıldığını belirterek, sözleşmenin TKDK çalışanlarına hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Adak, Güler, Polat ve diğer yetkililer sözleşmeye imza attı. Törene, TKDK Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü Şerife Kontoğlu ve Personel İşleri Koordinatörü Emrah Şenoğlu, Tarım-İş Sendikasından ise Genel Sekreter Receb Kocapiçak, Genel Mali Sekreter İbrahim Özkeskin ve Ankara Şube Başkanı Sezaittin Aka katıldı.

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Haber: TKDK - TÜHİS - TARIM-İŞ SENDİKASI 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI - Haberler
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