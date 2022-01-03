TKDK Trabzon'da girişimcilere 57 milyon hibe desteği sağladı

TRABZON (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( Tkdk ) Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu, 2021 yılında Trabzon'da yatırım tutarı 78 milyon lira olan projelerde, girişimcilere yaklaşık 57 milyon lira hibe desteğinde bulunduklarını bildirdi.

Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılını geride bıraktıklarını belirterek, ekonomik anlamda ülkenin kalkınmasına destek sağlamak adına Tkdk'nİn faaliyette bulunduğu 42 ilde çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Türkiye olarak bu süreci en az hasarla atlatmak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini vurgulayan Aydoğdu, "2021 yılında Trabzon'da yatırım tutarı yaklaşık 78 milyon lira olan projelerde, girişimcilere yaklaşık 57 milyon lira hibe desteğinde bulundu. 2022 yılı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 2022 yılı içerisinde de tüm sektörlerden çağrı ilanına çıkarak girişimcilere tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aydoğdu, TKDK olarak en geç 2022 yılı şubat ayının ilk haftasında 11. Başvuru Çağrı İlanı'na çıkacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan, çiçek soğanı, arıcılık ve arı ürünleri, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesislerini destekleyeceğiz. Trabzon'da bugüne kadar tamamlanan işletmelerimizde 1995 kişi istihdam ederek, tüm yatırımlarımız tamamlandığında istihdam sayısı yaklaşık 2 bin 450 kişi olacaktır. İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak, insanlarımıza yeni iş kapıları açacak bu faaliyetleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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