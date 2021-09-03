TKDK STANDI ŞANLIURFA'DA
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TKDK STANDI ŞANLIURFA'DA

TKDK STANDI ŞANLIURFA'DA
Habermetre - Haberler | Toplum

TKDK STANDI ŞANLIURFA'DATarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Şanlıurfa'da düzenlenen "Bölgesel Kalkınma, Yatırım İşbirliği Forum ve Fuarı"nda stant açtı.

TKDK STANDI ŞANLIURFA'DATarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Şanlıurfa'da düzenlenen "Bölgesel Kalkınma, Yatırım İşbirliği Forum ve Fuarı"nda stant açtı. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte kurulan TKDK standında, TKDK'nın hibe destekleri, desteklenen sektörler ve proje başvuru süreçleri hakkında ziyaretçilere bilgiler verildi. 2 Eylül Perşembe başlayan fuar, 4 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: Habermetre

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