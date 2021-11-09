TKDK PERSONELİNE "YANGIN FARKINDALIK EĞİTİMİ "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yangın söndürme, kurtarma ve lojistik ekiplerinde görevlendirilen personeline Ankara İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından "Yangın Farkındalık Eğitimi" verildi. Arama kurtarma teknisyeni ve yangın eğitici eğitmeni Ferhat Kaya, TKDK Dursun Çolak Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, yangının tanımı, yangın türleri, yangın öncesi tedbirler, başlangıç yangınına müdahale, yangın tüplerinin kullanımı gibi konularda video sunumla çeşitli bilgiler aktardı ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Eğitimin ardından söndürme tatbikatı yapıldı.

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