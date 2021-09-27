TKDK PERSONELİNE TEKNİK YARDIM EĞİTİMİ - Haberler
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TKDK PERSONELİNE TEKNİK YARDIM EĞİTİMİ

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TKDK PERSONELİNE TEKNİK YARDIM EĞİTİMİ

TKDK PERSONELİNE TEKNİK YARDIM EĞİTİMİTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), "TKDK'nın Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyetleri Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi" kapsamında personele yönelik eğitimler başladı.

ANKARA (Habermetre) - TKDK PERSONELİNE TEKNİK YARDIM EĞİTİMİTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), "TKDK'nın Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyetleri Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi" kapsamında personele yönelik eğitimler başladı. TKDK Başkanı Dr. Muhammed Adak, Ankara'da gerçekleştirilen eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ayırdığı fonların 2011'den beri TKDK tarafından kırsalda yatırım yapan girişimcilere hibe olarak kullandırıldığını hatırlattı. Kurumun bugüne kadar mevcut hali ile uygulamaya devam eden risk yönetimi ve stratejik planlama uygulamalarının, tecrübeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilerek güçlendirilmesi ve elektronik ortama dönüştürülmesi ihtiyacı bulunduğunu belirten Adak, şöyle konuştu: "Projeyle, kurumsal kapasiteyi risk yönetimi ve stratejik planlama açısından güçlendirerek entegre bir kurumsal risk yönetimi çerçevesi oluşturmayı, anahtar performans ve risk göstergeleri ve risk kontrol faaliyetlerini içeren bir gözetim sistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. TKDK personeline ISO 31000 ve COSO KRY standartlarına, entegre risk yönetim çerçevesine ve oluşturulan kurumsal Risk Yönetimi Yazılımına yönelik eğitimlerin sağlanacak. Entegre risk yönetimi çerçevesinin etkin şekilde uygulanabilmesi için kurumsal Risk Yönetimi Yazılımın geliştirilecek. TKDK Risk Yönetim Çerçevesi'nin risk yönetimi ve stratejik planlama prosedürünün entegre ve süreç bazlı şekilde düzeltmeleri yapılarak ISO 31000 ve COSO KRY standartlarına göre güncellemesi yapılacak. "Eğitim 29 Eylül Çarşamba sona erecekAdak, eğitimin 29 Eylül Çarşamba sona ereceğini aktararak, boşluk analizi ve yazılım geliştirme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Eğitimin hayırlı olmasını dileyen Başkan Adak, eğitimcilere ve katılımcılara başarılar diledi.

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Haber: TKDK PERSONELİNE TEKNİK YARDIM EĞİTİMİ - Haberler
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