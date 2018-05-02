Tkdk'nin Proje Çağrısına 135 Başvuru

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Denizli İl Koordinatörü Murat Kar, IPARD II 3'üncü başvuru çağrı ilanı kapsamında yaklaşık 96 milyon lira yatırım tutarlı 135 proje başvurusu yapıldığını bildirdi.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Aralık 2017'de çağrı ilanına çıkılan ve 27 Nisan'da sona eren IPARD II 3'üncü başvuru çağrı döneminde Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Yatırımları kapsamında projeler kabul ediliyor.

TKDK İl Koordinatörü Kar, bu dönem Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında 26, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme kapsamında 109 olmak üzere toplam 135 proje başvurusu gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu projelerin toplam yatırım bedeli yaklaşık 96 milyon lira ve bu rakamın yaklaşık 49 milyon lirası yatırımcılarımıza hibe olarak verilecek." ifadesini kullandı.

AB ve ulusal kaynaklarla sağlanan IPARD hibe destekleriyle onlarca yatırımın Denizli'de hayat bulmasına katkı sağlanacağını belirten Kar, şunları kaydetti:

"Kurum tarafından belirlenen şeffaf kriterler ışığında, en iyi hazırlanmış projeler seçilerek bu projelere yüzde 40-70 arası değişen oranlarda hibe desteği sağlanacak. Ayrıca bu çağrıda kurumumuzun kadınlara yönelik göstermiş olduğu pozitif ayrımcılık da meyvelerini verdi. Bu çağrı ilanı kapsamında 57 kadın yatırımcımızın da destek için başvuruda bulunmasının da haklı gururunu yaşıyoruz. Ayrıca IPARD II 3'üncü başvuru çağrı ilanı kapsamında 42 il arasında hem yatırım tutarı, hem de proje sayısı açısından ilk 10 il arasında olmayı başarmış bulunuyoruz. Potansiyel faydalanıcılarımıza ve Denizlili girişimcilerimize teşekkür ediyor ve yatırımların ilimize hayırlı olmasını diliyorum."