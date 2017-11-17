Tkdk'nın Mantar Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çanakkale İl Koordinatörlüğü ve Çanakkale Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğinde düzenlenen "Mantar Yetiştiriciliği Kursu" tamamlandı.



TKDK İl Koordinatörlüğü Seyit Onbaşı Salonu'nda tören düzenlendi. TKDK İl Koordinatörü Cem Akşit ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Yasemin Şenol, kursiyerleri tebrik edip belgelerini teslim etti.



Başarı belgelerini alan kursiyerler TKDK'ya yapacakları "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" sektöründeki başvuruların değerlendirilmesinde, IPARD sıralama kriterlerine göre yüksek puanlı proje sunmuş olacak.