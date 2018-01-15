Tkdk'nın İstihdam ve Yatırıma Katkısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, TKDK'nın kurulduğu günden buyana Türkiye genelinde 11 bin projeyi hayata geçirdiğini, yaklaşık 57 bin kişinin istihdamını sağlandığını ve 10 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiğini söyledi.

TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü tarafından Bafra'da IPARD II. Programı 3. dönem başvuru çağrı ilanı bilgilendirme toplantısı düzenlendi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda TKDK İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, IPARD II Programı 3. dönem başvuru çağrı kapsamında bilgiler verdi. Turan, "Bugüne kadar yapmış olduğumuz yatırımlara yeni bir yatırım yapma fırsatı doğdu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurulduğu günden bugüne Türkiye genelinde 11 bin projeyi hayata geçirdi. Yaklaşık 57 bin kişinin istihdamı sağlandı ve 10 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Avrupa Birliği İPARD 2 döneminde de ülkemizde kullanılmak üzere 801 milyon avroyu serbest bıraktı. Finansal anlaşmalar imzalandı. 2020 yılına kadar kullanılacak olan 801 milyon avroyu dönem dönem proje teklif çağrılara çıkarak tüketeceğiz" dedi.

"IPARD I. dönemde ilk sırada yer aldık"

Turan, şu bilgileri verdi: "IPARD I. dönemi kurumumuz için başarılı geçti. Samsun İl Koordinatörlüğümüz için de çok çok başarılıydı. Türkiye genelinde en çok projeyi Samsun İl Koordinatörlüğü olarak bizler aldık. Hep birlikte yaptığımız 701 proje ile Türkiye genelinde proje sıralamasında ilk sırada yer aldık. İPARD II döneminde de bu yarışı sürdürüyoruz. Bu çağrı döneminde de yaklaşık 250 proje beklentimiz var. İPARD kapsamında hayvancılık faaliyetleri, çiftlik faaliyetleri çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında bitkisel üretim, arıcılık, süs bitkisi yetiştiriciliği, makine parklar kurulumu, kırsal turizm, restoranlar, pansiyonlar, yenilenebilir enerji yatırımları, yerel ürünler, el sanatları, kültür balıkçılığı gibi çok farklı alanlarda destekler verebiliyoruz. Destek miktarlarımız yüzde 40 ila 70 aralığında hibe desteklerimiz değişmektedir."

İPARD II 3. başvuru çağrı döneminde 165 milyon avro hibe desteği verilecek olan tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için başvuru tarihleri 1 Mart- 2 Nisan 2018, 87 milyon avro hibe desteği verilecek çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme yatırımları için de 12 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında yapılacak. - SAMSUN