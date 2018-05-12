Tkdk'nin Başvuru Şampiyonu Konya Oldu

SAVAŞ GÜLER - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), IPARD-II Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Konya, 42 il arasında toplam proje sayısı ve proje destek tutarı açısından birinci sırada yer aldı.

TKDK, Avrupa Birliğine (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı doğrultusunda, 2014-2020 yıllarını kapsayan hibeleri, kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlara aktarmaya devam ediyor.

AA muhabirinin, TKDK Konya Koordinatörlüğünden aldığı bilgiye göre, Konya'da IPARD Programı 3. çağrı döneminde toplam yatırım tutarı 214 milyon 514 bin lira olan 264 başvuru yapıldı. TKDK tarafından, söz konusu yatırımlar için sağlanan toplam destek tutarı ise 102 milyon 964 bin lira oldu.

Destek tutarı ile ilk sıraya yerleşen Konya'nın ardından, GAP bölgesinin önemli tarım şehirlerinden Şanlıurfa 60 milyon 751 bin lira ile 2'nci, toplam destek tutarından 57 milyon 108 bin lira pay alacak Yozgat ise ile 3'üncü sırada yer aldı.

Konya'dan yapılan başvurular içinde 90 adet süt ve besi hayvancılığının yanı sıra yumurta tavukçuluğu, tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği, zanaatkarlık, kırsal turizm ve yenilenebilir enerji gibi projeler bulunuyor.

IPARD II Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Türkiye genelinde 1,5 milyar lira hibe talebi olan 3 bin 651 proje teslim alındı.

Başvuru sayısı üç katına çıktı

Öte yandan 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, Türkiye genelinde, toplam destek tutarı, toplam yatırım tutarı ve başvuru sayıları, 2. Başvuru Çağrı İlanı döneminde yapılan başvuru sayısını yaklaşık 3'e katladı. 2. Başvuru Çağrı İlanında Mersin'in 46 milyon lira, Isparta'nın 42 milyon lira, Konya'nın 34 milyon lira toplam destek tutarı alan ilk 3 il olduğu, bu ilan kapsamında Mersin'den 26, Isparta'dan 25, Konya'dan ise 19 girişimcinin başvurduğu öğrenildi.

Başvuru sayısında artış devam ediyor

TKDK Konya Koordinatörü Hakan Doğan, AA muhabirine, 2. Çağrı Döneminde kuruma başvuran girişimcilerin daha çok işleme-pazarlama faaliyetlerinden destek aldıkları, 3. Çağrı Döneminde ise ağırlıklı olarak çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve hayvancılık faaliyeti yürüten girişimcilerin başvuru yaptığını söyledi.

Konya'da büyükbaş hayvan üretiminin azımsanmayacak kapasitede olduğuna dikkati çeken Doğan, "Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, TKDK'den aldıkları destekle hayvan varlığını iyileştirecek, yetiştirme tesislerinin kalitesini yükseltecek, dolayısıyla üretimde ve verimde kaliteyi artıracaklar. Bu bakımdan verilen teşviklerin doğru biçimde kullanılması önemli." diye konuştu.

Doğan, Türkiye genelinde TKDK'ye başvuru yapan girişimci sayısının her geçen yıl arttığını, bunun da kurum işlemlerinin şeffaflığı, girişimciler ile birebir görüşülerek yapmak istediği projenin artı ve eksi yönlerinin anlatılması ile yönlendirilmesinin sağlıklı şekilde yürütülmesinden kaynaklandığını vurguladı.