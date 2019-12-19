TKDK, IPARD-II Sekizinci Başvuru Çağrı tanıtımlarını sürdürüyor

19.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:14

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü, 25 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan IPARD-II Sekizinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.



50 milyon Euro hibe fon bütçesine sahip IPARD-II Sekizinci Başvuru Çağrı İlanı hakkında proje danışmanlığı hizmeti veren firmalara yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda Proje Başvuru Yönetimi Birim Amiri Serhat Akman ve Kıdemli Uzman Çağdaş Göktepe tarafından çağrı kapsamında desteklenebilecek sektörlere ilişkin detaylı bilgi verildi.



Sunum eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda 50 milyon Euro fon bütçesine sahip çağrı ilanı kapsamında; et ve süt işleme, süt toplama merkezi, kesimhane, meyve ve sebze işleme, su ürünleri işleme sektörlerine ilişkin projelerin 2 Ocak 2020 tarihi itibariyle il koordinatörlüğüne sunulabileceği belirtilerek, gerçek ve tüzel kişiler için hibe oranının yüzde 40, üretici örgütleri (üretici örgütlerinin hakim ortak oldukları tüzel kişilikler dahil) için hibe destek oranının yüzde 50 olduğu ifade edildi. - MUŞ

Kaynak: İHA