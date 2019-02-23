Tkdk ile Çiftçinin Yüzü Gülüyor"

Sivas Valisi Salih Ayhan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından çiftçilere verilen hibeler kapsamında hayata geçen projeleri inceledi.

Ayhan, Kızılkavraz köyünde TKDK'nın yüzde 70 hibe ile hayata geçirdiği, Akdur Tarım Hayvancılık İşletmesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ayhan, IPARD "Kırsal Kalkınma Programı" ile Sivas'ta 350 milyon liralık destek sağlandığını belirtti.

Avrupa standartlarında bir tesisi yerinde görme imkanı bulduklarını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu tür tesislerin sayısının artması için çiftçilerimizin proje hazırlaması gerekiyor. Ülke genelinde yem bitkileri, buzağı destekleme ve mazot gübreleri için Sivas'ta da çiftçilere toplam 120 milyon lira ödeme yapılacak. Üretim alanında işsizliği azaltmak için her şeyi yapacağız. Tarım bizim için önemli bir sektör. Ürün çeşitliliği en fazla olan illerden biriyiz. İlerleyen dönemlerde piyasayı kontrol edecek ve destek olacak çalışmalar yürütüyoruz. Bu yönde fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Bütün birlik ve odaları, hatta özel sektörü de içerisine alacak bir çalışma yapıyoruz. Farklı bir yönetim anlayışıyla, birlik, beraberlikle iyi bir yol haritası çizeceğiz. TKDK yöneticilerimiz proje hazırlayan çiftçilerimize en iyi şekilde yardımcı oluyorlar. Sivas 42 il içerisinde en fazla proje alan ikinci il durumunda. İç kapasitemizi artırarak, sürdürülebilir bir mekanizma oluşturursak daha da başarılı olacağız."

Kaynak: AA