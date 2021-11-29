TKDK İLE 2021'DE HAYAT BULAN YATIRIMLAR

TKDK İLE 2021'DE HAYAT BULAN YATIRIMLARTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), proje başvurusu yapan girişimcilere sunduğu yüzde 40-70 hibe paketleriyle kırsalın dezavantajlı bölgelerine 2021'de çeşitli sektörlerde yatırımlar kazandırıldı. Üretim sürecindeki yüksek bilgi teknolojisi kullanımı ve Avrupa Birliği'nin (AB) çevre, hijyen, çevre, gıda güvenliği, hayvan refahı ve bitki sağlığı gibi standartlarındaki yatırımlarla pazara kaliteli ürünler sunuluyor. Gerçekleşen çalışmalarla Türkiye'nin AB üyeliği sürecine de katkı sağlanıyor. ***E-ticaret sitesiyle aylık 8 ton peynir satıyorKars'ın Arpaçay ilçesinde yaşayan Rıdvan Kazak, gençlik yıllarında babası ve amcasının 1980'de Tomarlı köyünde kurduğu mandırada okul dışında kalan vakitlerde çalıştı. Vatani görevini tamamladıktan sonra ilçede yöresel ürünler dükkanı açtı ve e-ticaret sitesi kurarak ürettikleri peynirleri Türkiye'nin diğer şehirlerine göndermeye başladı. Sosyal medyayı da etkin kullanmanın etkisiyle talep artmaya başladı. Mevcut bina ve ekipmanın yetersiz kalmaya başlaması üzerine kapasite artırımı kararı verdi ve TKDK Kars İl Koordinatörlüğüne giderek detaylı bilgi edindi. Proje başvurusu yaptı, projesi onaylandı ve Orta Mahallesi Fikret Avcı Caddesi'ndeki 3, 1 milyon liralık yatırım yaptı. Yatırımın tamamlanmasının ardından 1, 9 milyon TL hibe aldı. Kendi işletmesindeki 40 büyükbaş hayvanın civar köylerden aldığı sütleri işleyerek ayda ortalama 8 ton peynir üretiyor. Üretilen peynirler Türkiye'nin tüm illerine gönderiliyor. ***Ortaklık kuran 6 yatırımcıdan Erzurum'a 13 milyon liralık yatırımErzurum'da süt işleme sektöründe faaliyet gösteren küçük ölçekli 6 ayrı işletme sahibi bir araya gelerek 13 milyon liraya yeni tesis kurdu. Rafet Özler ve ortakları, birlik olma bilincinin verdiği güçle standartlarını yükseltmek, pazarlarını büyütmek ve ulusal çapta marka oluşturma hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli araştırmalar yaptı. Bu esnada TKDK ile tanıştılar ve günlük 70 ton süt işleme kapasiteli proje başvurusu yaptılar. Başvuruları onaylandı ve toplam yatırım tutarı yaklaşık 13 milyon liralık proje için 5 milyon TL hibe aldılar. Tesiste 150 vatandaşa istihdam sağlanıyor. ***Kadın girişimci 3 yıldızlı otel kurduIsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki 1 çocuk annesi Hülya Karataşlı, yerel televizyonlar ve TKDK tanıtım toplantıları vasıtasıyla destekler hakkında bilgi sahibi oldu. Ailesinin de desteğini alarak TKDK Isparta İl Koordinatörlüğüne kırsal turizm projesi sundu. Projesinin onaylanmasının ardından 1, 14 milyon TL'si TKDK'dan hibe olmak üzere 2, 3 milyon liralık ilçenin tek 3 yıldızlı otelini kurdu. Bölge halkına ve il dışından gelen turistlere hizmet verilen 25 odalı ve 10 vatandaşın istihdam edildiği otelde bölge halkına ve il dışından gelen turistlere hizmet veriliyor. ***Kadın girişimciden 6 vatandaşa istihdamErzincan'ın merkeze bağlı Gölcük Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki girişimci Meryem Yurdagül Kargı, Erzincan ve çevre illerde TKDK'nın desteklediği yatırımları gördü ve hibe programlarını öğrendi. Çeşitli sektörel araştırmalar yaptı ve TKDK Erzincan İl Koordinatörlüğüne 25 odalı otel projesi sundu. Başvuru dosyasının onaylanmasının ardından 3, 1 milyon liralık yatırımı hayata geçirerek 2 milyon TL hibe aldı. Tesiste 6 vatandaş istihdam ediliyor. ***Köy kooperatifine 1, 4 milyon lira hibeBurdur Merkeze bağlı Büğdüz köyünde yer alan S. S. Büğdüz Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 7 ortak tarafından 1971'de kuruldu. Şu anda 65 ton süt nakliye kapasiteli ve 440 üyesi bulunan kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Halil Candan, TKDK tanıtım ve bilgilendirme ziyaretleri esnasında kurumla tanıştı. Kooperatife ait araçlarla günlük 20-22 ton sütü ortaklarından toplayarak büyük firmalara ileten Kooperatif, hibelerden faydalanmanın hem sosyal hem de ekonomik açıdan Burdur adına önemli bir karar olduğunu düşündü ve zaman kaybetmeden proje hazırlayarak TKDK Burdur İl Koordinatörlüğüne başvuru yaptı. İlk projede köy merkezinde 11 çalışanıyla 25 ton depolama kapasiteli süt toplama merkezi kurdu. Daha sonra ise işleme kapasitesi günlük 8, 65 ton ve yıllık 765. 000 kilogram pastörize süt, 252, 5 kilogram peynir, 48, 600 kilogram tereyağı, 360 bin kilogram ayran üreten modern bir süt işleme tesisini TKDK hibeleriyle hayata geçirdi. Kooperatif 2, 8 milyon liralık yatırımın 1, 4 milyon lirasını hibe aldı.

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