TKDK il koordinatörlüğünden önemli uyarı

22.08.2019 10:31

İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TKDK IPARD II 6.Başvuru Çağrı İlanıyla Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi Ve İş Geliştirme (302) tedbirinde, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor," dedi.

İl Koordinatörü Yalvaçer, 6.Başvuru Çağrı İlanıyla desteklenen sektörlere yönelik proje başvuruları için online sisteme giriş ve proje başvuru paketlerinin teslim tarihleri hakkında da bilgi vererek şunları söyledi; "Online başvuru sistemi 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 21:00' de kapatılacaktır. Online başvuru sistemine kayıt yapılan projelere ait başvuru paketlerinin İl Koordinatörlüğüne son teslim tarihi ise 29 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 18:00'e kadardır. Belirtilen tarihler için ek süre uzatımı yapılmayacaktır."

Yalvaçer, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için proje sahiplerinin başvurularını belirtilen son tarihleri beklemeden biran evvel online sistem üzerinden yapmalarını ve başvuru paketlerini teslim etmeleri yönünde uyarıda bulunarak, son başvuru ve teslim tarihlerinden sonra yapılacak başvuruların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler