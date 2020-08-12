TKDK Giresun İl Koordinatörlüğü 47 projenin başvurusu aldı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü, 9. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında toplam yatırım tutarı 89 milyon 195 bin lira olan 47 projenin başvurusunu aldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörlüğü, 9. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında toplam yatırım tutarı 89 milyon 195 bin lira olan 47 projenin başvurusunu aldı.

TKDK'dan yapılan yazılı açıklamada, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi (hayvancılık) ile iş geliştirme sektörleri kapsamında sunulan başvurular için 50 milyon 317 bin lira hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TKDK İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, kentte hayvancılık sektöründe sunulan projelerde artış olduğu belirtti.

Kırsal turizm kapsamında sunulan başvuruların hız kesmeden devam ettiğini aktaran Kurşun, yayla turizminin ön plana çıktığı son çağrı ile birlikte 280 milyon 968 bin lira tutarındaki yatırımın Giresun'a kazandırılacağını söyledi.

Kurşun, IPARD I programı kapsamında 98 projeye 15 milyon 407 bin lira hibe ödemesi gerçekleştirildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"IPARD II programında bu tutarın yaklaşık 8 katını destekleme durumumuz söz konusudur. Yatırımların tamamlanması halinde başvuru sahiplerimize 126 milyon 754 bin lira hibe ödemesi gerçekleştirmiş olacağız. İlimizdeki kırsal alanlarda bol miktarda bulunan hammadde kaynaklarının değerlendirilmesi adına çalışmalarımıza gayretle devam ediyoruz."

Kurşun, özellikle son çağrıda, zanaatkarlık sektöründe TKDK teşvikleriyle orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik 4 ahşap işi proje başvurusu aldıklarını kaydederek, "Amacımız yerel kaynakların ve potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayarak, yatırımcılarımıza destek olmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA