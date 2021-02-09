TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğünde proje kabulleri başlıyor
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TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğünde proje kabulleri başlıyor

09.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:37
TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğünde proje kabulleri başlıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü "IPARD II 10. Başvuru Çağrı Dönemi" için proje başvurularını 15 Şubat'ta alacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü "IPARD II 10. Başvuru Çağrı Dönemi" için proje başvurularını 15 Şubat'ta alacak.

TKDK Erzurum İl Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, geçmiş çağrı dönemlerinde olduğu gibi yeni dönemde de hibe desteklerinin devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Erzurum'da hayvancılık işletmeleri, et ve süt işleme tesisleri, kırsal turizm tesisleri, arıcılık, kültür balıkçılığı, tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği, zanaatkarlık ve yerel gıda ürünleri üretim işletmeleri, makine parkları, yenilenebilir enerji yatırımları gibi farklı sektörlerden işletmelere hibe desteği verileceği aktarıldı.

"IPARD II 10. Başvuru Çağrı Dönemi" için ayrılan bütçenin 1.1 milyar Türk lirasının üzerinde olduğu kaydedilen açıklamada, çağrılar ve projelerle ilgili detaylı bilgilerin kurumun internet sitesinden öğrenilebileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü, kentin büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık potansiyeline vurgu yaparak, hindi ve kaz yetiştiriciliği işletmelerinin de destekleneceğini ifade etti.

Hibe desteklerine gerçek ve tüzel kişilerin başvurabileceğine işaret eden Özlü, "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında verilecek destek oranları yüzde 55 ile yüzde 70 arasında değişirken, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlemesine ve Pazarlanmasına Yönelik Fiziki Yatırımlar kapsamında verilen destek oranları yüzde 40 ile yüzde 50 arasında değişmektedir. Hibe desteklerine gerçek ve tüzel kişiler başvurabileceklerdir. Diğer taraftan destek kararı verilen yatırımların uygun harcama tutarları üzerinden KDV muafiyeti uygulanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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