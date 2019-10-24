TKDK desteğiyle yola çıktı balda dünya birincisi oldu

24.10.2019 10:52

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle bal üretimine başlayan Amasyalı girişimci Halit Çelebi, 46. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde "Karakovan balı" kategorisinde dünya birinciliğini, "Kristalize bal" kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çelebi, arıcılığa, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK'ye sunduğu proje için 40 bin lira hibe alarak başladı.

Ürettiği balın kalitesini her geçen gün artıran Çelebi, Dünya Arıcılar Birliği Federasyonunca Kanada'da düzenlenen 46. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde, 600 üretici arasında, "Karakovan balı" kategorisinde birinci, "Kristalize bal" kategorisinde üçüncü oldu.

Çelebi, ilk ödülünü 2017'de 110 ülkenin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen bir önceki kongrede almış, "Polifloral (birden fazla bitkili) çiçek balı" kategorisinde üçüncü olmuştu.

Halit Çelebi, TKDK'den aldığı destekle ürettiği ballarla Türkiye'nin adını dünyaya duyurmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA