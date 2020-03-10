TKDK desteğiyle kurulan tesiste günde 1,5 ton mantar üretiliyor Sivas'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan mantar üretim tesisinde günlük 1,5 ton üretim yapılıyor.

Sivas'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan mantar üretim tesisinde günlük 1,5 ton üretim yapılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü tarafından desteklenerek hayata geçen mantar üretim işletmesini ziyaret etti.

Merkeze bağlı Bostancık köyü yolu üzerindeki 12 bin metrekare alana devlet desteğiyle 4 milyon lira maliyetle kurulan tesisi gezen Ayhan, işletme sahibi Nihat Yapar'dan bilgi aldı.

İç Anadolu'nun en modern mantar üretim tesisinde üretime geçilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ayhan, "TKDK, İPARD kapsamında hibe ile yapılan üretim tesisinde 30'a yakın personel istihdam ediliyor. Tesiste 135'er metrekarelik 11 odada günlük 1,5 ton mantar üretiliyor. Sivas ve çevre illerin mantar ihtiyacını karşılayan tesiste kadınların da çalışarak evine ekmek götürmesi bizleri mutlu ediyor. Sivas, Türkiye'nin mantar merkezi olma yolunda ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Sivas en fazla hibe alan iller arasında

Sivas'ın tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda en fazla proje üreten ve hibe alan illerin başında yer aldığını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"TKDK projeleri sayesinde yaklaşık 2 bin kişilik istihdam sağlanmıştır. Sivas'a 125 süt üretim tesisi, 40 besi çiftliği, 4 süt işleme tesisi, 2 süt toplama merkezi, 3 kırmızı et işleme tesisi, 3 meyve-sebze işleme, soğuk hava deposu, 361 bitkisel üretim-işleme ve pazarlama projesi, 230 arıcılık projesi, 1 zanaatkarlık ve katma değerli ürünler projesi, 6 kırsal turizm tesisi ekonomiye kazandırılmıştır."

Kaynak: AA